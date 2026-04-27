One Health Foundation al via progetto prevenzione in 36 centri estivi in Albania ?

La One Health Foundation ha annunciato l’avvio di un progetto di prevenzione che coinvolgerà 36 centri estivi in Albania. La collaborazione tra Italia e Albania riguarda attività di sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative di prevenzione nel paese balcanico. La partnership si inserisce in un programma più ampio di cooperazione tra i due Paesi su tematiche di salute pubblica.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Prosegue e si rafforza la collaborazione Italia-Albania sul tema della prevenzione e sensibilizzazione agli stili di vita sani. Quest'estate partirà un nuovo progetto in 36 centri medici estivi del Paese balcanico dove verranno effettuati esami di screening e attività di sensibilizzazione. La decisione è stata presa durante la terza edizione della 'Nave della salute', l'iniziativa promossa da One Health Foundation. Per 2 giorni a bordo dell'imbarcazione, sulla tratta Ancora-Durazzo-Ancona, sono stati svolti più di 550 visite e test gratuiti per i passeggeri. "Ringraziamo One Health...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - One Health Foundation, al via progetto prevenzione in 36 centri estivi in Albania ? Notizie correlate Leggi anche: Intesa One Health Foundation-FederCusi per prevenzione e sport nelle università Leggi anche: Del Giudice (FederCusi): "Con One Health Foundation Cus cassa di risonanza per prevenzione" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: One Health: ripensare la salute in chiave ecocentrica; Al via la terza edizione della Nave della Salute Italia-Albania; Ministro Albania: Più screening e diagnosi precoce con One Health già in estate; Albania: la nave dove le visite mediche sono gratis per tutti. One Health Foundation, al via progetto prevenzione in 36 centri estivi in Albania ?Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Prosegue e si rafforza la collaborazione Italia-Albania sul tema della prevenzione e sensibilizzazione agli stili ... iltempo.it One health foundation: al via progetto in 36 centri estivi in AlbaniaRoma, 27 apr. (askanews) – Prosegue e si rafforza la collaborazione Italia-Albania sul tema della prevenzione e la sensibilizzazione agli stili di vita sani. Quest’estate partirà un nuovo progetto in ... askanews.it L'episodio ad Ancona sul traghetto di Adria Ferries trasformato per due giorni nella Nave della salute di One Health Foundation in partenza per Durazzo - facebook.com facebook Parte oggi da Ancora “La Nave della Salute”. L’iniziativa promossa da One Health Foundation, giunta alla sua terza edizione. Visite gratuite per tutti i passeggeri per promuovere #salute e #prevenzione. Leggi l'articolo: medinews.it/comunicati/al-… x.com