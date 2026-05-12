Baby è un termine gentile, vi si definiscono i neonati, i bambini. Al più un termine ammiccante in una relazione sentimentale o in un approccio. Sentirlo accostare alla violenza, agli assassini perfino, no. È un termine che psicologicamente addolcisce il contesto, baby gang può essere al massimo una comitiva di discoli. Ma chi ammazza con tre coltellate un uomo non è baby. È un assassino. Non c’è differenza di età fra un adolescente e un anziano, un adulto, quando viene commesso un crimine. Speriamo che ora tutti i giornali, i tg, i vari informatori, lo abbiano capito una volta per tutte. Baby gang no. L'articolo Basta con la definizione di baby gang.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Basta con la definizione di baby gang. Per gli atti criminali non c’è differenza di età L'omicidio di Taranto e le violenze pressoché quotidiane commesse da giovanissimi

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