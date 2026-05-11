Omicidio Bakary Sako a Taranto fermati 4 giovanissimi membri baby gang | tre sono minori

Quattro giovani sono stati fermati in relazione all’omicidio di un uomo di 35 anni avvenuto a Taranto. Tutti e quattro sono incensurati e fanno parte di una baby gang. Tre di loro sono minorenni. Le autorità stanno approfondendo le responsabilità in questa vicenda. La vittima è un cittadino maliano e l’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

(Adnkronos) – Sono quattro, tutti incensurati, i giovani fermati per la morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a Taranto. Lo annuncia il Tg1: tre di loro hanno fra i 15 e i 16 anni, mentre il quarto è un 19enne. All'appello mancherebbe un 15enne. Gli agenti della squadra mobile sono riusciti a risalire alla loro identità grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Per tutti l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Il Tg1 poi mostra un video, registrato alle 5:20 del mattino, in cui si vede il bracciante in sella alla sua bici nella zona della città vecchia prima dell'aggressione: Sako sarebbe stato accerchiato e aggredito con calci, pugni e, forse, anche con un coltello che non è stato ancora ritrovato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Omicidio di Bakari Sako a Taranto: fermati tre giovani, due sono minorenni. Un quarto è ricercatoBari, 11 maggio 2026 - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba di sabato scorso in piazza...

Rapinavano ragazzini con coltelli e tirapugni di metallo, sgominata baby gang: fermati tre minori tra i 15 e i 17 anniCon la scusa di chiedere un euro per le sigarette avvicinavano i loro coetanei e, sotto la minaccia di un coltello e di un tirapugni di metallo, li...

Argomenti più discussi: Omicidio di Bakary Sako, giustizia per un lavoratore ucciso senza motivo; Omicidio Sako Bakary, Liviano: Impegno per una città e una società più giuste, umane e solidali. Babele: Ucciso senza motivo; Omicidio a Taranto, Babele: Sako Bakary lavoratore irreprensibile; Omicidio in piazza Fontana, investigatori al lavoro. Babele e Liviano: Nessuna giustificazione alla violenza.

È importante che si conoscano i fatti e sia fatta giustizia di quello che appare come un delitto a sfondo #razzista. x.com

Omicidio in Città Vecchia: «Bakary ucciso senza motivo». Amici in lacrime, choc in città«Mi chiamano i suoi amici sgomenti, in lacrime. Nessuno si spiega cosa possa essere successo ma sono tutti devastati dal dolore». Enzo Pilò, rappresentante ... quotidianodipuglia.it