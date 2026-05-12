Basket Luka Doncic rinuncia alle qualificazioni mondiali con la Slovenia Priorità alle mie figlie
Luka Doncic ha annunciato di non partecipare alle qualificazioni mondiali con la nazionale slovena, spiegando di voler mettere al primo posto le sue figlie. La decisione potrebbe influenzare la corsa della Slovenia verso i prossimi Campionati Mondiali di basket del 2027. La scelta del giocatore è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua assenza rappresenta un cambiamento importante per la squadra nazionale.
Rischia di complicarsi il cammino della Slovenia verso i Campionati Mondiali di basket 2027, in seguito all’annuncio odierno della sua stella Luka Doncic. Il fenomeno nativo di Lubiana, archiviata ufficialmente la stagione NBA dei suoi Los Angeles Lakers con la sconfitta 4-0 nella semifinale della Western Conference contro gli Oklahoma City Thunder, ha spiegato tramite una storia Instagram che non giocherà quest’estate con la maglia della nazionale slovena in occasione delle prossime due finestre FIBA (la prima a inizio luglio, la seconda a fine agosto) dedicate alle qualificazioni per la Coppa del Mondo. Doncic, ai box dallo scorso 2 aprile...🔗 Leggi su Oasport.it
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