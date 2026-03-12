LIVE Italia-Nuova Zelanda Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | partita da non sbagliare si comincia alle 22.00

Alle ore 22.00 si tiene la partita tra Italia e Nuova Zelanda valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile del 2026. La sfida viene seguita in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui momenti salienti e sugli sviluppi del match. Gli appassionati possono cliccare sul link per ricevere gli ultimi aggiornamenti e seguire l'incontro passo dopo passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026. Secondo impegno per le azzurre nel torneo pre-Mondiale per il girone B dopo il debutto di poche ore fa contro le padrone di casa di Porto Rico. La rappresentativa del Belpaese vuole provare a vincere per avvicinare sempre di più il pass per la rassegna continentale che sarebbe storico dopo il bronzo europeo del 2025 e a ben 32 anni di distanza dall'ultima partecipazione al Mondiale. Fari puntati su Cecilia Zandalasini e su Costanza Verona, con Jasmine Keys e Lorela Cubaj ad osservare il pitturato.