LIVE Italia-USA Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | che onore la sfida alle stelle della WNBA!

Benvenuti alla diretta delle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026 tra Italia e Stati Uniti. La partita si gioca oggi e viene trasmessa in tempo reale con aggiornamenti continui. I tifosi possono seguire l’evento cliccando sul link per gli aggiornamenti live. La sfida si svolge in un contesto internazionale, con entrambe le nazionali pronte a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026. Terzo match per le azzurre nel torneo pre-Mondiale per il girone B dopo l’esordio positivo contro Porto Rico e la seconda partita contro la Nuova Zelanda. Le ragazze del CT Andrea Capobianco si trovano di fronte la corazzata a stelle e strisce, ma vogliono comunque provare a giocarsela fin in fondo dopo le ottime prestazioni fornite contro Porto Rico e Nuova Zelanda. Sugli scudi ancora una volta Cecilia Zandalasini, con Lorela Cubaj a farsi rispettare nel pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Secondo match dell'Italbasket femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con le azzurre che dopo il successo contro Porto Rico affrontano la Nuova Zelanda. Seguite insieme a noi la diretta Live di questa sfida! - facebook.com facebook

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