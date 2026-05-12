basket in serie c la pfemminile pisa vince a firenze e si qualifica per la finalissima

La Pallacanestro Femminile Pisa si è aggiudicata lo spareggio dei play-off di serie C battendo la Pallacanestro Femminile Firenze in trasferta. La vittoria permette alla squadra pisana di accedere alla finalissima per la promozione in serie B, dove affronterà la Virtus Siena. La partita si è svolta a Firenze, con Pisa che ha concluso con successo la sfida.

Pisa, 11 maggio 2026 – La Pallacanestro Femminile Pisa espugna il campo della Pallacanestro Femminile Firenze, chiudendo in proprio favore lo spareggio dei play-off di serie C, e accede alla finalissima per la promozione in serie B con la Virtus Siena. Le biancorosse di coach De Filippis hanno offerto dimostrazione di grande maturità e compattezza di squadra, smentendo sul campo tutte le paure della vigilia, per le insidie che la gara preannunciava, sia sul parquet, sia sugli spalti, vincendo in controllo uno spareggio che aveva visto le due compagini prevalere di misura alternativamente in gara-uno e gara-due.. LA CRONACA – Il primo quarto va alla Pallacanestro Femminile Pisa ( 9-12 ), grazie a tre triple consecutive, con la squadra di casa che va a canestro soprattutto con i tiri liberi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la P.Femminile Pisa vince a Firenze e si qualifica per la finalissima

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