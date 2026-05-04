Basket in serie C la PFemminile Pisa vince dts gara2 dei play-off e continua a sperare

Il 3 maggio 2026, davanti a un pubblico numeroso, la squadra femminile di basket di Pisa ha vinto la seconda partita dei playoff di serie C contro la PF Firenze, dopo un tempo supplementare. La gara si è conclusa con la squadra di Pisa che ha ottenuto la vittoria, rimandando la definizione della qualificazione allo spareggio di domenica prossima, in trasferta. La sfida si è disputata in un’atmosfera intensa e combattuta.

Pisa, 3 maggio 2026 – Davanti al pubblico delle grandi occasioni, la Pallacanestro Femminile Pisa si aggiudica, dopo un overtime, gara2 della sfida con la PF Firenze, nei play-off di serie C, rinviando il passaggio del turno allo spareggio di domenica prossima in trasferta. Galvanizzate dal tifo amico, le biancorosse, trascinate da Benedettini, hanno vinto in volata, conquistando in lunetta il supplementare con Filippini, e, con Garruto, sempre grazie a due liberi, il successo finale.. LA CRONACA –Il primo quarto si apre con Firenze sugli scudi, con tre triple consecutive, e le ragazze di coach De Filippis, forse troppo nervose per l’importanza della gara, che, solo nell’ultima parte del periodo, riescono ad arginare le troppo libere attaccanti avversarie, chiudendo sul 10-15.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la P.Femminile Pisa vince dts gara2 dei play-off e continua a sperare Notizie correlate Basket, in serie C sfortunata sconfitta della P.Femminile Pisa in gara1 dei play-offPisa, 27 aprile 2026 – Va alle padrone di casa della Pallacanestro Femminile Firenze gara 1 della semifinale play-off del campionato di serie C... Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto, in serie C, e blinda i play-offPisa, 15 marzo 2026 – Con coach De Filippis in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ben sostituito dal secondo Foglia, e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Retrocessione aritmetica per il Pisa: l'analisi della stagione dell'ad Corrado Serie A Enilive; Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Volley serie c femminile. Cerretese sugli scudi: contro il Viareggio arriva l’ottava vittoria consecutiva; C Femminile Lazio: Domus Mulieris ko nella gara di andata dei quarti di finale playoff contro Manzao. Basket, in serie C sfortunata sconfitta della P.Femminile Pisa in gara1 dei play-offIl quintetto di De Filippis ha ceduto per un solo canestro, al termine di una bella rimonta, sul campo della Pallacanestro Femminile Firenze ... msn.com Basket - Serie C» femminile: play-off. Bieffe ko a Siena, ora gara dueIl compito era difficile. Si sapeva. Però in regular season Porcari ha vinto sia all’andata che al ritorno contro ... sport.quotidiano.net GAMEDAY FEMMINILE Under 14 Femminile Pallacanestro Femminile Pisa Palestra Einaudi 16:00 Archimede #ForzaPistoia #FearNoneFightAll - facebook.com facebook