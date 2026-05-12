Basket i Boars cadono in Calabria | finisce il sogno dei play-off
Nel campionato di basket, la squadra locale ha perso l'ultima partita contro la Viola in Calabria, mettendo fine alle speranze di qualificazione ai play-off. La squadra avversaria ha rotto la resistenza dei Boars nel corso dell'incontro, portandosi avanti nel punteggio. Tra le giocatrici che hanno contribuito alla rimonta sannita, alcune si sono distinte per i canestri e le azioni decisive. La partita si è conclusa con la vittoria della Viola e l’eliminazione dei Boars.
? Domande chiave Come ha fatto la Viola a spezzare la resistenza dei Boars?. Chi sono state le giocatrici chiave per il rimonta sannita?. Perché il break di Laquintana ha deciso le sorti del match?. Quali cambiamenti serviranno alla Miwa per la prossima stagione?.? In Breve Murolo segna 17 punti, Giacomi 15 e Filipovic 14 nel match al PalaCalafiore.. Acosta contribuisce con 13 punti mentre Bongiovanni e Di Febo segnano 6 ciascuno.. Il distacco all'intervallo tra le squadre è stato di nove punti (42-33).. Il gruppo guidato da coach Adolfo Parrillo ha mostrato crescita in Serie B.. La Miwa Energia Cestistica Benevento chiude la sua corsa nei play-off di Serie B Interregionale dopo il netto 90-77 subito al PalaCalafiore contro la Viola Reggio Calabria in gara 3.🔗 Leggi su Ameve.eu
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