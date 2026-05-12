Basket i Boars cadono in Calabria | finisce il sogno dei play-off

Nel campionato di basket, la squadra locale ha perso l'ultima partita contro la Viola in Calabria, mettendo fine alle speranze di qualificazione ai play-off. La squadra avversaria ha rotto la resistenza dei Boars nel corso dell'incontro, portandosi avanti nel punteggio. Tra le giocatrici che hanno contribuito alla rimonta sannita, alcune si sono distinte per i canestri e le azioni decisive. La partita si è conclusa con la vittoria della Viola e l’eliminazione dei Boars.

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