Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha approvato la cessione del titolo sportivo della squadra di Cremona a una società di Roma. La decisione permette il trasferimento del diritto a partecipare al campionato di Serie A1 a una nuova formazione, che ora potrà iscriversi alla massima divisione nazionale. La squadra di Cremona lascia così ufficialmente la categoria dopo aver partecipato alla competizione.

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha dato oggi il via libera per la cessione del titolo sportivo della Vanoli Cremona a Roma. Questo il comunicato della Federazione: “Il Consiglio federale, riunitosi oggi in via straordinaria e in modalità web conference, ha esaminato la documentazione prodotta dalla Società Guerino Vanoli Basket Srl per trasferire la propria sede da Cremona a Roma. Il Consiglio federale ha ritenuto l’istanza provvista dei requisiti di meritevolezza, subordinandone l’accoglimento al rispetto degli obblighi e delle scadenze previste dal manuale delle licenze per la partecipazione al Campionato di Serie A 20262027.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Basket, Cremona lascia la Serie A1: titolo sportivo trasferito a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Addio Vanoli: il titolo sportivo di Cremona si sposta a Roma? Domande chiave Chi sono i nuovi protagonisti del progetto cestistico romano? Come influirà il coinvolgimento di Ettore Messina sulla nuova realtà?...

Serie A. La Vanoli scrive l’ultimo capitolo. Il titolo sportivo corre verso RomaLa Vanoli Cremona si prepara a chiudere un capitolo lungo e significativo della sua storia recente.

Argomenti più discussi: La Vanoli chiude la stagione e la sua storia a Cremona cedendo alla Reyer 111-88. Il grazie dei tifosi al presidente Vanoli; Vanoli Cremona, addio alla Serie A con una vittoria: giovedì la conferenza sul futuro; Brotto lascia la Vanoli: Ho imparato a metterci la faccia; Vanoli saluta vincendo: l'ultimo miracolo di Cremona.

UFFICIALE - Luca Bechi lascia la Juvi Cremona - basketinside.com/a2-old-wild-we… x.com

Siete mai andati a scuola con qualcuno che poi è diventato una celebrità?? Com’erano a scuola?? - reddit.com reddit

La Vanoli lascia Cremona e si chiude un’epoca. Il presidente: Decisione difficileVentitré anni dopo l’inizio della sua storia, la Vanoli Basket Cremona prepara il trasferimento a Roma. La società biancoblù ... cremonaoggi.it