Serie A La Vanoli scrive l’ultimo capitolo Il titolo sportivo corre verso Roma

La Vanoli Cremona ha concluso ufficialmente la propria attività sportiva in Serie A. Domenica scorsa, al Palaradi, si è svolto un evento ufficiale per salutare la squadra, con un momento di commozione tra giocatori, staff e tifosi presenti. La società ha annunciato che il titolo sportivo sarà trasferito a Roma, segnando così la fine di un percorso durato diversi anni.

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La Vanoli Cremona si prepara a chiudere un capitolo lungo e significativo della sua storia recente. Domenica scorsa, al Palaradi, è stato il giorno del commiato emozionato in mezzo al campo. Con due simboli: lo striscione "Racconterò di te, di quel falco che volava tra le stelle, 23 volte grazie presidente", e la presenza dello stesso Aldo Vanoli sul parquet. Dopo sedici stagioni quasi consecutive in LBA, con il punto più alto rappresentato dalla storica Coppa Italia del 2019, il club lombardo è ormai indirizzato verso il trasferimento del titolo sportivo a Roma. Manca soltanto l’ufficialità, ma la strada sembra tracciata: l’attuale Vanoli cesserà di esistere nella forma conosciuta, lasciando Cremona senza la sua principale realtà di Serie A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serie A. La Vanoli scrive l’ultimo capitolo. Il titolo sportivo corre verso Roma Notizie correlate Leggi anche: Roma, Wesley corre verso la Cremonese: Gasperini ritrova il terzino Fiorentina, Vanoli prima del Sassuolo: «Bravi nell’ultimo periodo con la rosa non al completo a fare questi piccoli passi verso la salvezza. Ecco chi giocherà in attacco»Nico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como Calciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A. Vanoli, il giorno dell’addio al PalaRadi; Vanoli verso la fine con tanta tristezza. Juvi da record: e non finisce qui...; Vanoli: Il recupero di Kean è fondamentale per noi Streaming | DAZN IT; Roma-Fiorentina, Vanoli: Futuro? Sarei felice di continuare il percorso. Serie A. La Vanoli scrive l’ultimo capitolo. Il titolo sportivo corre verso RomaDopo 16 stagioni quasi di fila in serie A, è la fine di un ciclo. Cremona sarà rappresentata. dalla Juvi, solida realtà in A2. sport.quotidiano.net Serie A. Vanoli writes the final chapter. The sporting title races toward Rome.La Vanoli Cremona si prepara a chiudere un capitolo lungo e significativo della sua storia recente. Domenica scorsa, al Palaradi, è stato il giorno del commiato emozionato in mezzo al campo. Con due ... sport.quotidiano.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sol. · Fine. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank tra @chieri76 e @cuneo_granda_volley in Finale di Playoff Challenge #Volleyball #adv #volley #poweredbyfineco facebook Calciomercato Milan, dalla Serie A il difensore per rinforzare la rosa futura. Occhio a Vásquez #calciomercato #milan #SempreMilan x.com