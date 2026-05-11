Nell’ultima giornata della regular season di Serie A, la Vanoli Cremona ha vinto in trasferta contro Trieste con il punteggio di 89-94. Questa partita rappresenta anche l’ultima partita ufficiale della storia del club, che si è sciolto dopo questa stagione. I risultati e gli scenari futuri del campionato si intrecciano con questa conclusione, mentre si aprono nuovi capitoli per le altre squadre coinvolte.

La vittoria che ieri la Vanoli Cremona ha ottenuto nella trasferta di Trieste per 89-94 nella giornata finale di regular season è stata anche l’ultima della storia di questo club. Dopo un cammino nato nel 1999 a Soresina, divenuto prettamente cremonese nel 2009 con la promozione in Serie A e andato avanti anche con stagioni molto importanti (la Coppa Italia del 2019, il secondo posto in stagione regolare e la semifinale playoff persa contro Venezia), ora è arrivato il momento della fine di tutto. Come riportato dall’odierna edizione de Il Tempo, infatti, accadrà domani che il Consiglio Federale ratificherà il trasferimento a Roma del titolo sportivo della Vanoli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: dall’ultima di Cremona agli scenari di Roma. Il quadro del futuro della Serie A

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