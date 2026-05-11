Via libera Fip | Cremona va a Roma Ma l' offerta boom per l' Eur è dell' altra cordata

Il consiglio federale ha approvato il trasferimento della squadra di basket di Cremona a Roma. La decisione segue una proposta presentata dalla Federazione, mentre un’altra cordata ha presentato un’offerta più consistente per l’acquisto del club dell’Eur. Nel frattempo, il nuovo gruppo che acquisterà la Vanoli è composto anche da Luka Doncic, che entrerà come socio. La cessione ufficiale dovrebbe essere completata nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La giornata di martedì è quella che sancisce il ritorno del grande basket a Roma. Il Consiglio Federale in modalità telematica nel pomeriggio ufficializza l’approvazione, condizionata ad alcuni adempimenti, del trasferimento di Cremona nella Capitale chiesto già due mesi fa. Formalmente a portare avanti la pratica è ancora la Vanoli, poi il club passerà nelle mani della cordata guidata dall’ex gm di Dallas Donnie Nelson, a capo di un gruppo di soci tra cui anche la stella Nba Luka Doncic, guidata a livello operativo sul campo dall’ex guardia di Siena e Reggio Emilia Rimantas Kaukenas, le cui mire sulla Capitale sono diventate di dominio pubblico già tre mesi fa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Via libera Fip: Cremona va a Roma. Ma l'offerta boom per l'Eur è dell'altra cordata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, ciliegi in fiore al Laghetto dell’Eur: quando andareA Roma c’è un luogo nel quale la primavera si annuncia con uno spettacolo naturale particolarmente suggestivo: è il Laghetto dell’Eur, dove ogni anno... Leggi anche: Eur, i residenti: "No a un'altra ciclabile. Vogliamo i parcheggi" Argomenti più discussi: Roma, tre club tra Serie A e A2? FIP pronta al via libera ai trasferimenti; BM DA LBA/ IL PUNTO SU TRIESTE: ultima di campionato dolce amara in vista del futuro, domani l'ospite e la Vanoli Cremona ai saluti - di Ilaria Tubia; Trieste-Roma, Il Piccolo frena: nel prossimo Consiglio FIP solo il caso Cremona. Farmaco contro la Fip, il governo conferma il via libera. Svolta storica per la salute dei gattiFinalmente disponibile nelle farmacie italiane il principio attivo GS-441524, fondamentale per la cura della Peritonite infettiva felina (Fip), una malattia virale tra le più gravi e letali per i ... ilgiornale.it