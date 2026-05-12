In Basilicata, il piano cultura 2025-2027 è stato approvato senza prevedere alcun finanziamento, con zero euro di fondi assegnati. Questa decisione solleva domande sulla gestione futura dei musei locali e su quale supporto riceveranno le iniziative culturali. Nonostante il consenso unanime, i fondi destinati allo spettacolo sono stati eliminati, lasciando aperti vari interrogativi sulle modalità di attuazione del piano.

? Punti chiave Come influenzerà questo vuoto finanziario la gestione dei musei lucani?. Perché i fondi per lo spettacolo sono stati azzerati nonostante l'unanimità?. Chi pagherà le conseguenze del blocco dei progetti culturali regionali?. Come si può trasformare la cultura in economia senza alcun budget?.? In Breve Programma regionale spettacolo 2025-2027 approvato dal presidente Pittella senza fondi stanziati.. Settore museale, biblioteche ed ecomusei lucani restano privi di budget per il triennio.. Obiettivi di crescita economica di Bardi scontrano con assenza di risorse per il territorio.. Risorse mancano anche per la tutela di archivi storici e patrimonio immateriale regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, piano cultura 2025-2027: approvato con zero euro di fondi

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