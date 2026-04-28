Santa Sofia approvato il rendiconto 2025 con un avanzo di 1,68 milioni di euro Raggiunti importanti traguardi

Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2025 con un avanzo di 1,68 milioni di euro. La decisione è stata presa con il voto contrario della minoranza, mentre la maggioranza ha espresso parere favorevole. L’approvazione del documento segna il raggiungimento di alcuni obiettivi finanziari stabiliti dall’amministrazione comunale.

Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato, con il voto contrario della minoranza, il rendiconto di gestione 2025. “Nel corso dell’anno sono stati raggiunti importanti traguardi, sia sul piano delle opere pubbliche sia nel sostegno alle iniziative locali - commenta la sindaca Ilaria.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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