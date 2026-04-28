Fondazione CR Firenze | approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro +16,7%

Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, con un avanzo di 119 milioni di euro, registrando un incremento del 16,7%. La riunione si è svolta nel pomeriggio e si è conclusa con la convalida del documento, dopo che il 21 aprile era stato ottenuto il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di gestione della fondazione per l’anno passato.

Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, dopo aver acquisito lo scorso 21 aprile il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci. L’esercizio 2025 si è chiuso con un avanzo record di 119 milioni di euro, 17 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno (+16,7%). A contribuire al raggiungimento dei risultati di bilancio sono stati sia i dividendi percepiti (132,7 milioni di euro in totale) dalle partecipazioni strategiche - su tutte quella in Intesa Sanpaolo - che i proventi derivanti dalla gestione del portafoglio finanziario diversificato a livello globale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%) Notizie correlate Fondazione CR Firenze approva il consuntivo 2025: avanzo record da 119 milioni (+16,7%)Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio... Leggi anche: Bilancio 2025 da record: 5,4 milioni di avanzo Una raccolta di contenuti Fondazione CR Firenze, approvato il bilancio 2025 con avanzo record di 119 milioni di euroIl Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio ... gonews.it Fondazione CR Firenze approva il consuntivo 2025: avanzo record da 119 milioni (+16,7%)Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, dopo il parere favorevole espresso dall’As ... firenzetoday.it