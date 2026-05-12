Basilicata | case popolari riservate alle donne vittime di violenza

In Basilicata, sono stati introdotti nuovi criteri per l'assegnazione delle case popolari, con un'attenzione particolare alle donne vittime di violenza. I punteggi per ottenere un alloggio saranno rivisti, favorendo chi si trova in situazioni di emergenza. Verranno inoltre stabiliti criteri specifici che permetteranno un accesso più rapido agli alloggi d'emergenza per le donne che ne hanno bisogno.

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? Punti chiave Come cambieranno i punteggi per l'assegnazione delle case popolari?. Quali nuovi criteri permetteranno l'accesso rapido agli alloggi d'emergenza?. Chi gestirà concretamente i nuovi accordi sui canoni d'affitto comunali?. Perché la nuova legge include anche i nuclei monogenitoriali fragili?.? In Breve Quota 5% alloggi ERP riservata a donne vittime di violenza e nuclei fragili.. Punteggio extra per donne prese in carico da centri antiviolenza o case rifugio.. Vittoria Rotunno e Marcello Pittella hanno coordinato la riforma approvata il 12 maggio.. Comuni possono attivare accordi per canoni d'affitto agevolati e sostegno economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: case popolari riservate alle donne vittime di violenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Case popolari: il 5% degli alloggi riservato alle donne vittime di violenza? Cosa sapere Il Pd in Consiglio regionale Lucano propone il 5% degli alloggi ERP alle donne vittime di violenza. Inaugurate le case per donne e bambini vittime di violenzaSi chiama “Mattoni di speranza” e probabilmente il nome non potrebbe essere più azzeccato.