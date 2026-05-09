Inaugurate le case per donne e bambini vittime di violenza

Da monzatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri è stato inaugurato il progetto “Mattoni di speranza” promosso dalla Croce Rossa Italiana, in particolare dal Comitato di Monza. L’iniziativa prevede la ristrutturazione di alcuni spazi per creare tre alloggi temporanei destinati a donne e bambini vittime di violenza. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’associazione. L’obiettivo è offrire un intervento immediato e sicuro a chi si trova in situazioni di emergenza.

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Si chiama “Mattoni di speranza” e probabilmente il nome non potrebbe essere più azzeccato. È stato inaugurato ieri, 8 maggio, il progetto della Croce Rossa Italiana nato dalla volontà del Comitato di Monza di ristrutturare e trasformare parte dei propri spazi in tre alloggi temporanei dedicati a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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