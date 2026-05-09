Inaugurate le case per donne e bambini vittime di violenza

Ieri è stato inaugurato il progetto “Mattoni di speranza” promosso dalla Croce Rossa Italiana, in particolare dal Comitato di Monza. L’iniziativa prevede la ristrutturazione di alcuni spazi per creare tre alloggi temporanei destinati a donne e bambini vittime di violenza. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’associazione. L’obiettivo è offrire un intervento immediato e sicuro a chi si trova in situazioni di emergenza.

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