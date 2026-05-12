Basile lancia il piano Giovani e città | 5 milioni per start up housing mobilità e lavoro under 40 per la Messina del futuro

Nel centro cittadino, in una delle zone più rappresentative, il candidato sindaco di una coalizione ha annunciato un nuovo piano dedicato ai giovani, con un investimento complessivo di cinque milioni di euro. Il progetto si focalizza su start-up, alloggi, mobilità e opportunità di lavoro per under 40, con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo della città del futuro. La proposta si inserisce all’interno del programma elettorale incentrato su temi di rigenerazione urbana, cultura e servizi.

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Nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele, spazio simbolico del centro cittadino, il candidato sindaco di Sud chiama Nord Federico Basile ha presentato il nuovo capitolo del suo programma elettorale dedicato ai giovani, un piano che intreccia lavoro, rigenerazione urbana, cultura e servizi con.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Messina, Basile e De Luca: il lavoro e i giovani al centro del piano? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi concorsi pubblici la vita dei giovani messinesi? Chi sono i candidati senza esperienza che puntano alla... Messina, Basile lancia il piano strategico: esperti al lavoroIl candidato sindaco Federico Basile avvia domani, venerdì 10 aprile, alle ore 10, il percorso di definizione del programma amministrativo per il... Argomenti più discussi: Torrenti inquinati a Messina, assolto ex sindaco Accorinti e tutti gli altri imputati; Salvini lancia Scurria e attacca Basile: Ha governato con un certo approccio, dando migliaia di posti di lavoro; Scurria chiude il dialogo con Basile, la replica: Basta scuse, si parli di programmi; Federico Basile presenta il piano per la Quarta Municipalità: un investimento di 98,4 milioni per la Messina del futuro. EleMe26, Federico Basile presenta il piano Giovani e cittàMESSINA. Nuovo appuntamento con le conferenze stampa del candidato sindaco Federico Basile che questa mattina, nella Galleria Vittorio Emanuele, ha presentato gli asset del programma elettorale dedi ... letteraemme.it