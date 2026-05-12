In città sono stati annunciati 5 milioni di euro destinati a progetti rivolti ai giovani e ai quartieri. Restano ancora da chiarire i criteri con cui verranno selezionati i progetti che accederanno ai fondi. Inoltre, si conoscono pochi dettagli sulle nuove opportunità di formazione e professione offerte dalla Green Jobs Academy ai ventenni. La decisione si inserisce in un quadro di interventi mirati allo sviluppo locale e all’occupazione giovanile.

? Domande chiave Come verranno scelti i progetti per ricevere i 5 milioni?. Quali nuove professioni offrirà la Green Jobs Academy ai ventenni?. Cosa diventerà l'area dell'Ex Fiera con lo YoungMe Center?. Come cambierà l'economia dei quartieri periferici grazie a questo fondo?.? In Breve Fondo Futuro Messina Under 40 prevede 5 milioni di euro a fondo perduto.. Progetto Giovani e Città prosegue un percorso politico avviato nel 2018.. Creazione YoungMe Center nell'area Ex Fiera per digitale, cinema e arte.. Green Jobs Academy forma professionisti in economia circolare e sostenibilità urbana.. Federico Basile propone un piano da 5 milioni di euro per rilanciare i quartieri e i villaggi di Messina attraverso il Fondo Futuro Messina Under 40.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basile: 5 milioni per i giovani e i quartieri di Messina

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