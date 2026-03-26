Berisha il nodo del retto femorale | l’intervento può cambiare la sua partita

Un intervento chirurgico al retto femorale potrebbe influenzare le prestazioni di un calciatore. Le sue dinamiche sul campo, come passaggi, cambi di direzione e calci piazzati, sono influenzate da questa condizione. La partita in corso può essere alterata in base alla risposta dell’atleta dopo l’intervento e alle eventuali limitazioni fisiche che ne derivano.

LECCE - Le geometrie che disegna sul terreno di gioco possono cambiare il corso di una partita: un passaggio filtrante, un cambio di campo, un calcio piazzato. Medon Berisha è un calciatore unico nella rosa del Lecce: qualità tecnica, senso della posizione, intelligenza tattica. Il suo è il classico profilo attorno al quale si può costruire la squadra del prossimo futuro, senza dubbio. Quella attuale, infatti, deve fare a meno di lui, fermato ancora una volta da un problema muscolare, al retto femorale, uno dei muscoli più sollecitati nel calcio: collega anca e ginocchio ed entra in gioco nei gesti chiave, dal tiro allo scatto. Il nome di Lempainen è legato anche a quello di Leonardo Spinazzola, che durante gli Europei del 2021 ha subito la rottura del tendine d’Achille. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Berisha, il nodo del retto femorale: l’intervento può cambiare la sua partita Articoli correlati Leggi anche: Lecce, nuovo infortunio e stagione finita per Berisha: lesione al retto femorale destro Zoe Trinchero, Alex Manna e il nodo del reato contestato: «Omicidio aggravato, non femminicidio». Cosa può cambiareAlex Manna, 19 anni, resta in carcere ad Alessandria, dov'è rinchiuso dalla sera del 7 febbraio.