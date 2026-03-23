L’attore Barry Keoghan ha confessato di essere costretto a non uscire di casa a causa degli insulti ricevuti online sul suo aspetto. Durante un’intervista radiofonica, la star di Saltburn ha ammesso che l’odio digitale lo ha reso timido e lo ha spinto all’isolamento sociale. La situazione è diventata così grave da influenzare negativamente la sua vita privata e professionale. L’attore ha spiegato che i commenti offensivi sono diventati un problema reale che minaccia la sua serenità e la sua carriera artistica. Il peso dell’odio digitale sulla vita quotidiana. Barry Keoghan si è aperto recentemente durante una trasmissione radiofonica su SiriusXM, descrivendo come gli attacchi verbali abbiano cambiato radicalmente le sue abitudini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barry Keoghan: l’odio online lo costringe a non uscire

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Barry Keoghan ha parlato apertamente dell’odio ricevuto online per il suo aspetto. “C’è molto odio su internet. Tantissimi attacchi su come sembro. È andata oltre… so che succede a tutti, ma mi ha colpito. Mi ha fatto chiudere in me stesso. Non voglio uscir facebook