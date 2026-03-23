È il caso dell’attore Barry Keoghan che nel programma The Morning Mash Up di SiriusXM ha confessato le pressioni che subisce quotidianamente. «C’è moltissimo odio online. Ricevo tanti insulti sul mio aspetto». Certo, ha aggiunto di avere anche tanti fan amorevoli e affettuosi, ma quello che lo ferisce è la gratuita degli attacchi a cui è sottoposto. Il 33enne irlandese appena sbarcato su Netflix con il film Peaky Blinders: The Immortal Man, vanta una carriera poliedrica che lo porterà presto a interpretare nuovamente Joker in The Batman 2 con Robert Pattinson e poi Ringo Starr nel biopic sui Beatles (accanto a Paul Mescal, Joseph Quinn e Harris Dickinson). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barry Keoghan: «Ricevo molti insulti sul mio aspetto. L’odio online mi fa venire voglia di non uscire più di casa»

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Barry Keoghan: l’odio online lo costringe a non uscireL’attore Barry Keoghan ha confessato di essere costretto a non uscire di casa a causa degli insulti ricevuti online sul suo aspetto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Barry Keoghan

Temi più discussi: Barry Keoghan e le critiche online: Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo; Insultano il mio aspetto sul Web, così mi sono chiuso in me stesso tanto da non voler più uscire. Lo dico con assoluta sincerità. Sta diventando un problema: Barry Keoghan si sfoga; Barry Keoghan parla degli insulti ricevuti online; Per Barry Keoghan l'odio sui social è diventato un problema: 'Violenza sul mio aspetto'.

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Barry Keoghan e le critiche online: "Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo" x.com

Barry Keoghan ha parlato apertamente dell’odio ricevuto online per il suo aspetto. “C’è molto odio su internet. Tantissimi attacchi su come sembro. È andata oltre… so che succede a tutti, ma mi ha colpito. Mi ha fatto chiudere in me stesso. Non voglio uscir facebook