Mostra fotografica Flusso di fede e umanità San Nicola

È stata inaugurata una mostra fotografica dedicata alla festa di San Nicola, un evento molto sentito nella città di Bari. L’esposizione raccoglie trentauno immagini in grande formato che raffigurano il legame tra spiritualità, rituali e vita quotidiana in ambito urbano. Le fotografie offrono una visione diretta e moderna di uno dei momenti più rappresentativi della tradizione locale, catturando dettagli e atmosfere di questa celebrazione.

L’esposizione presenta 31 opere fotografiche in grande formato che esplorano il rapporto tra spiritualità, ritualità e vita urbana, offrendo uno sguardo intenso e contemporaneo sulla festa di San Nicola, uno dei momenti più identitari della città di Bari.Realizzate attraverso la tecnica del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Arpino, mostra fotografica "Gli orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio£ di Nicola Giuseppe SmerilliSarà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 11:30, presso il Castello Ladislao di Arpino, sede della Fondazione Umberto Mastroianni, la mostra... “La farfalla che voleva volare con le aquile”, dall'8 marzo mostra fotografica al Bastione San GiacomoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, alle ore 11. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fotografie da una brutta fine; Mostra Pino Musi. Continuum; Mostra arte e fotografia alla Coffee House di Palazzo Colonna; THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER | Marco Fusinato e la tensione con il reale. Le fotografie di Veronica Gaido ritraggono le forme nel flusso del tempoÈ un ritorno alle origini, il senso della mostra fotografica Fluire l’infinito di Veronica Gaido. Un rincasare nella sua Versilia, terra d’origine, dopo aver esposto e vissuto in tutto il mondo, ma ... exibart.com La fotografia di Thomas Ruff che esplora il flusso del nostro vivere quotidianoAstratte e monumentali, ma non solo. Anche materiche, se stampate su tela o addirittura su tappeto. Le fotografie di Thomas Ruff racchiudono complesse sfumature, mantenendo un’identità inaspettata da ... milano.repubblica.it Più di 20 navi commerciali hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti americane, secondo le quali anche se il traffico commerciale è ancora una frazione rispetto a prima, il flusso di navi è un migli facebook Più di 20 navi commerciali hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti americane, secondo le quali anche se il traffico commerciale è ancora una frazione rispetto a prima, il flusso di navi è un migli x.com