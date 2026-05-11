A Bari, l'arte moderna si inserisce nel commercio locale attraverso la realizzazione di sculture in stampa 3D del Santo patrono. L’artista Claudio Scamarcia ha prodotto alcune di queste opere, che saranno consegnate a diverse attività commerciali della zona. La tecnologia di stampa tridimensionale viene così utilizzata per creare rappresentazioni del Santo Nicola, destinate a decorare punti vendita e spazi pubblici della città.

? Domande chiave Come può la stampa 3D trasformare l'immagine del Santo patrono?. Quali attività commerciali riceveranno le sculture di Claudio Scamarcia?. Cosa ha creato la gelateria Gentile per celebrare questa innovazione?. Perché l'arte moderna è diventata uno strumento di marketing territoriale?.? In Breve L'assessore Pietro Petruzzelli ha ricevuto l'opera presso Palazzo della Città.. L'artigiano Claudio Scamarcia distribuisce diverse versioni tra le attività commerciali.. La gelateria Gentile ha creato un gusto speciale per l'occasione.. Il progetto mira a coinvolgere il tessuto produttivo durante i festeggiamenti.. L’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha ricevuto questa mattina presso Palazzo della Città la nuova opera d’arte donata al Comune di Bari dall’artista e artigiano Claudio Scamarcia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, San Nicola in 3D: l’arte moderna entra nel commercio locale

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