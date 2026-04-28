Bari Palazzo Fizzarotti apre le porte | tour esclusivo tra lusso e mistero

Sabato 2 maggio alle 17.30, il Palazzo Fizzarotti a Bari apre le sue porte al pubblico. La visita guidata si svolgerà nel rispetto delle procedure di prenotazione tramite WhatsApp, al fine di garantire l'accesso ai saloni storici. L'edificio, noto per la sua architettura e il suo stile, sarà accessibile ai visitatori in un tour che durerà circa un'ora e mezza.

? Cosa sapere Palazzo Fizzarotti a Bari apre al pubblico sabato 2 maggio alle ore 17.30.. La visita guidata richiede prenotazione via WhatsApp per preservare i saloni storici.. Sabato 02 maggio alle ore 17.30, Palazzo Fizzarotti aprirà le sue porte a una visita esclusiva che permetterà di esplorare uno degli edifici più enigmatici e affascinanti della città di Bari. L’appuntamento, pensato per far immergere i visitatori nell’estetica eclettica tipica della fine dell’Ottocento, prevede un percorso guidato tra decorazioni preziose e ambienti sfarzosi. Il punto di ritrovo è fissato in Piazza Garibaldi, precisamente presso l’ingresso dei giardini dal lato di Corso Vittorio Emanuele II.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, Palazzo Fizzarotti apre le porte: tour esclusivo tra lusso e mistero Notizie correlate Maremma, lusso green tra cielo e mare: apre Tresort, il glamping da 8 milioni di euro per un turismo esclusivo.Un investimento di 8 milioni di euro trasforma un angolo di Toscana in una destinazione esclusiva: Tresort, un glamping di lusso a cavallo tra... Leggi anche: Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte al pubblico, tour guidato tra sale e sotterranei