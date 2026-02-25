Chi è Chiello in gara a Sanremo 2026 dal nome vero alla fidanzata dal brano del Festival Ti penso sempre alle canzoni più famose

Chiello è tra i 30 artisti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston: con il brano “Ti penso sempre”, il cantautore e polistrumentista lucano fa il suo debutto ufficiale in gara, portando un linguaggio musicale che fonde indie pop, rock, rap e cantautorato in modo personale e riconoscibile. Nato artisticamente nella scena underground italiana, Chiello arriva all’Ariston dopo una crescita costante e numerose collaborazioni nel panorama musicale contemporaneo. Chi è Chiello, nome vero, origini e canzoni più famose Chiello è il nome d’arte di Rocco Modello, nato il 9 aprile 1999 a Venosa, in provincia di Potenza, in Basilicata. Ha iniziato ad avvicinarsi alla musica già da giovanissimo, attirato da un mix di riferimenti che spaziano dalla cultura trap alla rock alternativo, passando per influenze cantautoriali profonde. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

