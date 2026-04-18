Bari-Venezia 0-3 | la capolista passeggia al San Nicola salvezza sempre più complicata

Nel match tra Bari e Venezia, la capolista si impone con un punteggio di 3-0 davanti ai tifosi baresi. La partita si decide nel primo tempo con una doppietta di Haps, mentre all'inizio della ripresa Adorante segna il terzo gol. La sconfitta rende più difficile la posizione del Bari in classifica e complica la sua corsa alla salvezza.

Il Bari crolla al San Nicola e complica ulteriormente la sua corsa salvezza. Contro la capolista Venezia finisce 0-3, al termine di una gara senza storia, indirizzata già nel primo tempo dalla doppietta di Haps e definitivamente chiusa in avvio di ripresa dal gol di Adorante.I biancorossi restano.🔗 Leggi su Baritoday.it

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