Bari bimbo riconosciuto figlio di tre genitori | sentenza definitiva della Corte d’Appello

Da ildifforme.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, si è conclusa con una sentenza definitiva della Corte d’Appello la vicenda di un bambino riconosciuto figlio di tre genitori. Per la prima volta nel paese, è stata trascritta un’atto proveniente dall’estero che attribuisce la genitorialità a due padri e una madre. La decisione riguarda l’interpretazione della normativa nazionale in relazione a un documento straniero che decreta la paternità multipla.

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Per la prima volta in Italia riconosciuta la trascrizione di un atto estero che attribuisce la genitorialità a due padri e una madre. Esclusa dai giudici qualsiasi ipotesi di maternità surrogata Unbambino di 4 anniè stato riconosciuto dalla Corte d’Appello diBaricome figlio di tre genitori:due padri e una madre.La decisione, diventata definitiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa a gennaio, rappresenta un caso senza precedenti in Italia. Il piccolo è nato inGermania. Il padre biologico vive da oltre dieci anni con il marito italotedesco, mentre la madre biologica è una loro amica di lunga data e ha già altri figli.Il bambino è stato concepito tramite un rapporto sessualeed è stato riconosciuto fin dalla nascita dalla madre e dal padre biologico, al quale era stato affidato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino con una madre e due padri

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