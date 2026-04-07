Barcellona Pozzo di Gotto | tra fiducia e voti sfida apertissima

A Barcellona Pozzo di Gotto, cittadina di circa 40 mila abitanti nella provincia di Messina, si avvicinano le elezioni comunali, con diverse forze politiche che presentano le proprie liste e candidati. La campagna elettorale è caratterizzata da un clima di incertezza, con molti elettori ancora indecisi e una situazione politica che appare molto aperta. La sfida tra le varie forze si prospetta molto combattuta e senza un chiaro favorito.

Barcellona Pozzo di Gotto, centro di circa 40 mila abitanti in provincia di Messina, si prepara per le elezioni comunali con un quadro estremamente fluido. I dati dell’ultima indagine mostrano una sfida apertissima tra Nicola Barbera, Melangela Scolaro e David Bongiovanni, senza che emerga un leader indiscusso. Nicola Barbera, sostenuto dal Centrodestra, guida attualmente la classifica della visibilità. Il 91,6% degli intervistati conosce il suo nome, dato che si traduce in una propensione al voto pari al 38,0%. Questo primato è attribuibile a una consolidata presenza nel tessuto locale o a precedenti incarichi pubblici. Tuttavia, la notorietà non coincide necessariamente con il consenso assoluto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona Pozzo di Gotto: tra fiducia e voti, sfida apertissima Barcellona Pozzo di Gotto, la città che resiste tra conti fragili e sfida elettoraleDal dissesto del 2018 ai fondi Pnrr ancora in gran parte bloccati, si affrontano anni decisivi tra risanamento incompleto e un’economia locale che... Barcellona Pozzo di Gotto: Bongiovanni sfida Scolaro perBarcellona Pozzo di Gotto entra nel vivo della campagna elettorale con la designazione ufficiale del candidato per il centrosinistra. Temi più discussi: Droga e cellulari al carcere di Barcellona, tre condanne nel processo sull’inchiesta antimafia; L’impresa mafiosa degli Ofria a Barcellona: decise pesanti condanne TUTTI I NOMI; La droga nel carcere di Barcellona, decise tre condanne; Scheda squadra Igea Virtus Barcellona. Elezioni comunali Barcellona Pozzo di Gotto: il sondaggio di Lab21, partita aperta tra Scolaro, Barbera e BongiovanniPrimo sondaggio politico sulle elezioni comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, città di circa 40 mila abitanti in provincia di Messina. Secondo un sondaggio di Lab21, il cuore dell’analisi risiede ne ... strettoweb.com Processione delle Varette a Barcellona P.G., verso l’evento religioso più attesoSi terrà questo venerdì uno degli appuntamenti più attesi e identitari della Settimana Santa di Barcellona Pozzo di Gotto: la ... 98zero.com Elezioni. Nasce il movimento civico “La Civica Barcellona Pozzo di Gotto – Barbera Sindaco” #ArticoloPubliRedazionale - facebook.com facebook