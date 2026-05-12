Il club di calcio di Barcellona ha risposto alle recenti accuse rivolte dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez. La società sta attualmente valutando quali provvedimenti adottare in risposta alle dichiarazioni fatte. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle azioni specifiche che verranno intraprese. La questione rimane al centro dell’attenzione tra i due club, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

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© Calcionews24.com - Barcellona, arriva la risposta alle accuse di Florentino Perez: «Si stanno valutando i provvedimenti da adottare»

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