Barbiere abusivo sulla panchina del parco | il salone di bellezza finisce con una multa da 500 euro

Continuano senza della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina per tenere Faenza sicura e in ordine. Proprio nelle scorse ore, gli agenti sono intervenuti al Parco Mita, uno dei polmoni verdi della città, per rispondere ad alcune segnalazioni e tenere d’occhio la situazione.Leggi le notizie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Notizie correlate

“Cosa state facendo? Non è permesso”: merenda di compleanno al parco per la figlia di 8 anni finisce con una multa da 80 euroUn compleanno che doveva essere una semplice festa all’aperto si è trasformato in un episodio surreale, degno di una cronaca da città...

Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei...