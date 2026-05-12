Barbiere abusivo sulla panchina del parco | il salone di bellezza finisce con una multa da 500 euro

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Continuano senza della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina per tenere Faenza sicura e in ordine. Proprio nelle scorse ore, gli agenti sono intervenuti al Parco Mita, uno dei polmoni verdi della città, per rispondere ad alcune segnalazioni e tenere d’occhio la situazione.Leggi le notizie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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