Barbiano in rosa per il passaggio del Giro d' Italia | sport solidarietà e campioni locali in piazza

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Barbiano, durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, si terrà un evento per il passaggio della nona tappa del Giro d'Italia. La manifestazione si svolgerà in piazza Alberico, dove si svolgeranno iniziative legate allo sport e alla solidarietà. La frazione del Comune di Cotignola si prepara ad accogliere ciclisti, appassionati e rappresentanti locali per questa occasione.

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Barbiano si prepara ad accogliere il Giro d'Italia con un fine settimana all'insegna dello sport e della solidarietà: sabato 16 e domenica 17 maggio, in piazza Alberico, la piccola frazione del Comune di Cotignola si veste di rosa per festeggiare il passaggio della nona tappa della corsa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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