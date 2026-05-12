Barbiano in rosa per il passaggio del Giro d' Italia | sport solidarietà e campioni locali in piazza
A Barbiano, durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, si terrà un evento per il passaggio della nona tappa del Giro d'Italia. La manifestazione si svolgerà in piazza Alberico, dove si svolgeranno iniziative legate allo sport e alla solidarietà. La frazione del Comune di Cotignola si prepara ad accogliere ciclisti, appassionati e rappresentanti locali per questa occasione.
Barbiano si prepara ad accogliere il Giro d'Italia con un fine settimana all'insegna dello sport e della solidarietà: sabato 16 e domenica 17 maggio, in piazza Alberico, la piccola frazione del Comune di Cotignola si veste di rosa per festeggiare il passaggio della nona tappa della corsa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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BARBIANO IN ROSA WEEKEND DI SPORT E SOLIDARIETÀ IN PIAZZA ALBERICO A BARBIANO SABATO 16 Maggio ore 10:00; apertura Villaggio AVIS ore 10:30; Partenza ROWmagna mia 12 ore di vogata benefica ore 16:00; Apertura straordinaria d facebook