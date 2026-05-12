È stato pubblicato in queste ore un bando regionale che mette a disposizione 1,5 milioni di euro destinati agli enti locali proprietari di impianti di risalita nei comprensori sciistici. L’obiettivo dichiarato è favorire interventi di riqualificazione e modernizzazione delle strutture esistenti. La somma prevista rappresenta un sostegno finanziario diretto per migliorare le infrastrutture di accesso alle aree sciistiche della regione.

CASTIGLIONE Aperto in queste ore il bando che mette a disposizione degli enti locali proprietari di impianti di risalita nei comprensori sciistici regionali, 1,5 milioni di euro per investimenti di riqualificazione e riammodernamento degli stessi. Tra i comprensori sciistici, tra quelli individuati dalla legge regionale 41 del 2025, ci sono quelli della Garfagnana con il Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana e gli impianti sciistici di Via Nova, nel comune di Careggine, oltre a quelli dislocati nella montagna pistoiese e a Zeri. Il bando è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni e Province, come enti proprietari degli...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bando per gli impianti di risalita. Dalla Regione 1,5 milioni di euro: "Puntiamo alla riqualificazione"

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