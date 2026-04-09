Rifiuti dalla Regione 18 milioni di euro per gli impianti pubblici Tre vanno ad Aprilia

La Regione Lazio ha stanziato più di 18 milioni di euro provenienti dai fondi Fesr per finanziare interventi sugli impianti pubblici di gestione dei rifiuti nella provincia di Latina. Tre di questi finanziamenti sono destinati a impianti situati nel comune di Aprilia. La ripartizione dei fondi riguarda interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti, con l’obiettivo di migliorare le attività di raccolta e trattamento dei rifiuti.

Buone notizie, sul fronte rifiuti e raccolta differenziata, per la provincia di Latina. La Regione Lazio ha assegnato oltre 18 milioni di euro di fondi Fesr relativi al bando per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzati al potenziamento delle attività di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ICSC: al via Sport Missione Comune, 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubblici(Adnkronos) – Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso... Da Regione Lombardia 3,5 milioni di euro per gli impianti sportivi della provinciaTrenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di... Argomenti più discussi: Rifiuti a Palermo: l’ok dalla Regione per vasca VII bis di Bellolampo; Spiagge, al via la pulizia nelle marine leccesi; Raccolta rifiuti e sicurezza dei lavoratori, Borgoricco ospita un convegno per discutere innovazioni e tutela della salute; Regione Lazio - Raccolta differenziata, assegnati 18 milioni di euro del bando per gli impianti pubblici. Rifiuti, dalla Regione 18 milioni di euro per gli impianti pubblici. Tre vanno ad ApriliaQuattro i progetti finanziati nel Lazio. L’assessore Ghera: Grazie a questi investimenti verranno ammodernati gli impianti pubblici sostenendo la transizione verso un'economia circolare ed efficiente ... latinatoday.it Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre | La coppia era già stata coinvolta in un procedimento penale per la morte di un altro figlio - facebook.com facebook Roma, neonato grave trovato tra droga e rifiuti: la coppia già accusata dell'omicidio del primo figlio x.com