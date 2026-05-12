Banda ella Uno Bianca la Procura di Bologna al lavoro sulla morte di Pietro Gugliotta

La Procura di Bologna sta proseguendo le indagini sulla morte di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, avvenuta circa trent’anni fa. Le autorità analizzano i documenti e le testimonianze per fare chiarezza sui dettagli di quell’episodio. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini sulla banda e sui fatti collegati nel periodo degli anni ’80 e ’90.

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