Banda ella Uno Bianca la Procura di Bologna al lavoro sulla morte di Pietro Gugliotta
La Procura di Bologna sta proseguendo le indagini sulla morte di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, avvenuta circa trent’anni fa. Le autorità analizzano i documenti e le testimonianze per fare chiarezza sui dettagli di quell’episodio. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini sulla banda e sui fatti collegati nel periodo degli anni ’80 e ’90.
La morte di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, si inserisce con forza nel complesso quadro che la Procura di Bologna sta tentando di ricomporre a distanza di trent’anni. I magistrati bolognesi hanno infatti deciso di avviare accertamenti specifici sul decesso del 65enne.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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