Uno bianca Procura al lavoro sulla morte di Gugliotta

La Procura di Bologna sta indagando sulla morte di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, a circa trent'anni dai fatti. Gli inquirenti stanno esaminando i dettagli di questa vicenda per chiarire le circostanze del decesso. La questione si inserisce in un contesto più ampio legato alle attività della banda e alle indagini giudiziarie in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La morte di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, si inserisce con forza nel complesso quadro che la Procura di Bologna sta tentando di ricomporre a distanza di trent’anni. I magistrati bolognesi hanno infatti deciso di avviare accertamenti specifici sul decesso del 65enne.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pietro Gugliotta, gregario di Uno Bianca, è morto suicidaL’8 gennaio scorso l’ex poliziotto è stato trovato impiccato nella sua abitazione in Friuli, dove viveva con la sua seconda moglie. I misteri della Uno Bianca. “Pietro Gugliotta si sentiva minacciato”Bologna, 11 maggio 2026 – La storia di Pietro Gugliotta, finita in un tragico epilogo, resta un mistero dentro il grande mistero della Uno Bianca:... Argomenti più discussi: Uno Bianca, le due nuove inchieste della Procura di Bologna; Dall’armeria al Pilastro: perchè la Uno Bianca annientò (come pochi) il nostro senso di sicurezza; Uno Bianca, la Procura di Bologna: Interrogheremo Roberto Savi per l’intervista a Belve crime; Uno Bianca, la Procura vicina ai complici in divisa rimasti nell'ombra: Roberto Savi collabori. I legali dei familiari delle vittime: Da lui avvertimenti a chi è fuori. #UnoBianca, la Procura vicina ai complici in divisa rimasti nell'ombra: Roberto Savi collabori. I legali dei familiari delle vittime: Da lui avvertimenti a chi è fuori. x.com Sono Lauren Henley, l'autrice di Inquisition for Blood: The Making of a Black Female Serial Killer in the Jim Crow South. AMA! reddit Uno Bianca, Procura di Bologna farà accertamenti sulla morte di Pietro GugliottaLa Procura di Bologna farà ulteriori accertamenti sulla morte di Pietro Gugliotta, componente della Banda della Uno bianca morto suicida lo scorso gennaio nella sua casa di Arba (Pordenone), anche se ... ansa.it