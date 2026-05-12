Banca Mediolanum Doris | Siamo diversi dalle altre banche
Durante la convention annuale del Gruppo tenutasi alla Inalpi Arena di Torino, l’amministratore delegato di Banca Mediolanum ha dichiarato che la banca si distingue dalle altre istituzioni finanziarie. Il claim scelto per l’evento è “Be Defferent”. La conferenza si è concentrata sui temi di innovazione e differenziazione nel settore bancario, con interventi che hanno sottolineato l’approccio unico adottato dall’istituto.
“Siamo una banca differente dalle altre”. Lo dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, nel suo intervento conclusivo alla convention annuale del Gruppo, alla Inalpi Arena di Torino, il cui claim – per l’appunto – è “Be Defferent”. “Siamo stati i primi in Italia a offrire una consulenza globale, i primi a operare senza sportelli fisici ma attraverso una rete di consulenti sul territorio”, ricorda il manager. “Quello che facciamo fa una grande differenza”. Doris mostra una serie di grafici da cui emerge la crescita nella raccolta fondi in Italia da parte della rete dei consulenti a fronte del calo registrato dalle banche tradizionali.🔗 Leggi su Tpi.it
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