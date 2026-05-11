Be Defferent | Banca Mediolanum celebra la sua unicità

Banca Mediolanum ha scelto lo slogan “Be Defferent” per l’edizione 2026 della sua convention annuale, che si svolge l’11 e il 12 maggio presso l’Inalpi Arena di Torino. L’evento riunisce più di 6.000 partecipanti provenienti da diverse parti del Paese, collegando clienti, collaboratori e rappresentanti dell’istituto di credito. La manifestazione si svolge in un’unica location dedicata, con una serie di interventi e attività programmate per i due giorni.

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Banca Mediolanum celebra la sua unicità. “Be Defferent” è slogan scelto per l’edizione 2026 della convention annuale del Gruppo, che l’11 e il 12 maggio riunisce alla Inalpi Arena di Torino oltre 6mila persone. “In un mondo come quello del risparmio, nel quale ci sono molti operatori che fanno tante cose diverse, cercare di distinguersi significa essere identificabili”, spiega l’amministratore delegato Massimo Doris. “Negli anni Settanta mio padre (Ennio Doris, fondatore della banca, morto nel 2021, ndr) ebbe un’idea rivoluzionaria. All’epoca il settore era diviso in compartimenti stagni: i depositi, i prestiti, le assicurazioni. Lui ebbe l’intuizione di integrare tutte quelle attività fra loro mettendo il cliente al centro.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Be Defferent”: Banca Mediolanum celebra la sua unicità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Madè - corse e piloti": venerdì l’inaugurazione alla Banca Mediolanum Leggi anche: Imprese, Lolla (Banca Mediolanum): "Presenti per essere vicini a pmi" Argomenti più discussi: Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), ‘formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfide; Massimo Doris (Banca Mediolanum): ancora a lungo alla guida della banca, ma no a altro un mandato in Assoreti; Banca Mediolanum valuta la vendita di Flowe e il lancio di propri Etf; B. Mediolanum chiude 3 mesi in positivo, Grandi Patrimoni a 20 miliardi di masse. Be Defferent: Banca Mediolanum celebra la sua unicitàBanca Mediolanum celebra la sua unicità. Be Defferent è slogan scelto per l’edizione 2026 della convention annuale del Gruppo, che l’11 e il 12 maggio riunisce alla Inalpi Arena di Torino oltre ... tpi.it