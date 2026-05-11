Un bambino di cinque anni è deceduto presso l'ospedale Meyer di Firenze. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. La notizia ha suscitato attenzione e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

Un bambino di 5 anni è morto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo era ricoverato per accertamenti legati a forti dolori addominali. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e aperto un’inchiesta per capire e chiarire le cause del decesso, di cui al momento non si conosce la causa esatta. La morte del piccolo è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato mentre la notizia è stata resa pubblica domenica dall’ospedale. Bimbo di 5 anni morto in ospedale a Firenze Inchiesta per omicidio colposo contro ignoti L'arrivo in ospedale e il decesso, cosa è successo Bimbo di 5 anni morto in ospedale a Firenze Il decesso è stato definito “improvviso e inaspettato” dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino di 5 anni morto all'ospedale Meyer di Firenze, inchiesta per omicidio colposo contro ignoti

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