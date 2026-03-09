Fondazione Barilla arriva a Bari contro lo spreco alimentare

La Fondazione Barilla sarà a Bari dall’11 al 18 marzo in Via Sparano, all’angolo con Piazza Umberto I. In questa occasione, presenta il grande libro animato de Il Grand Tour del Libro del Risparmio, un’iniziativa dedicata a sensibilizzare sullo spreco alimentare e a promuovere pratiche per valorizzare gli alimenti. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge il pubblico con attività e iniziative dedicate.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Dall’11 al 18 marzo in Via Sparano, angolo Piazza Umberto I, il grande libro animato de Il Grand Tour del Libro del Risparmio porta in piazza buone pratiche per valorizzare gli alimenti.L'iniziativa itinerante, partita nelle scorse settimane a Roma proprio in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, sta attraversando alcune delle principali piazze italiane per promuovere una maggiore consapevolezza sul valore del cibo e sulle azioni quotidiane che possono contribuire a ridurre gli sprechi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Un Natale contro lo spreco, tra recupero alimentare e solidarietàLe festività natalizie sono un momento di gioia, ma anche un'occasione per riflettere sulle disuguaglianze presenti nelle comunità. Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: come i comuni possono agire**In Italia, ogni settimana si spreca una media di cinquecento grammi di cibo per persona. Approfondimenti e contenuti su Fondazione Barilla Temi più discussi: Lotta allo spreco alimentare, tour Fondazione Barilla arriva a Bologna; Fondazione Barilla: il Libro del Risparmio va in tour - EFA News; In Piazza Galvani la campagna anti-sprechi; Barilla e Dynamo Camp al fianco di famiglie con figli con disabilità. Fondazione Barilla arriva a Bari contro lo spreco alimentareDall’11 al 18 marzo in Via Sparano, angolo Piazza Umberto I, il grande libro animato de Il Grand Tour del Libro del Risparmio porta in piazza buone pratiche per valorizzare gli alimenti. L'iniziativa ... baritoday.it Barilla per Dynamo Camp, raccolta fondi a sostegno delle famiglie con figli con disabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Barilla per Dynamo Camp, raccolta fondi a sostegno delle famiglie con figli con disabilità ... tg24.sky.it Vincenzo Colla. . Fondazione Barilla ha portato in piazza Galvani a Bologna il “Grand Tour del Libro del Risparmio”, l’installazione artistica itinerante che nel 2026 attraverserà 11 città italiane portando nelle piazze i contenuti del “Libro del Risparmio – 120 - facebook.com facebook Lotta allo spreco alimentare, tour Fondazione Barilla arriva a Bologna. Dal 5 al 9 marzo in piazza Galvani con il Libro 'animato' del Risparmio #ANSA x.com