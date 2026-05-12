Balloon Cup 2026 | presentazione a Roma con le Frecce
A Roma è stata presentata ufficialmente la terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, una competizione internazionale riservata agli aerostati. L’evento si è svolto con la partecipazione delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato la città durante la cerimonia. La manifestazione si terrà nel 2026 e coinvolgerà squadre provenienti da diversi paesi, con varie prove di volo in programma.
Cosa: Presentazione ufficiale della terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, competizione internazionale dedicata agli aerostati. Dove e Quando: A Roma, presso il Museo del Genio – Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio (Lungotevere della Vittoria, 31), martedì 12 maggio alle ore 11:30. Perché: Per svelare i dettagli di una rassegna unica nel panorama europeo che fonde competizione sportiva, volo sostenibile e la spettacolare partecipazione delle Frecce Tricolori. Un cielo di colori: la magia del volo aerostatico. La capitale italiana si prepara ad accogliere un evento istituzionale di grande fascino che fa da preludio a una delle manifestazioni aeronautiche più attese dell’anno.🔗 Leggi su Ezrome.it
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