Balloon Cup 2026 | presentazione a Roma con le Frecce

A Roma è stata presentata ufficialmente la terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, una competizione internazionale riservata agli aerostati. L’evento si è svolto con la partecipazione delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato la città durante la cerimonia. La manifestazione si terrà nel 2026 e coinvolgerà squadre provenienti da diversi paesi, con varie prove di volo in programma.

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Cosa: Presentazione ufficiale della terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, competizione internazionale dedicata agli aerostati. Dove e Quando: A Roma, presso il Museo del Genio – Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio (Lungotevere della Vittoria, 31), martedì 12 maggio alle ore 11:30. Perché: Per svelare i dettagli di una rassegna unica nel panorama europeo che fonde competizione sportiva, volo sostenibile e la spettacolare partecipazione delle Frecce Tricolori. Un cielo di colori: la magia del volo aerostatico. La capitale italiana si prepara ad accogliere un evento istituzionale di grande fascino che fa da preludio a una delle manifestazioni aeronautiche più attese dell’anno.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Balloon Cup 2026: presentazione a Roma con le Frecce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tornano le Frecce Roma-Lecce, con fermata anche a Caserta. E dal Capoluogo collegamento verso CampobassoDal prossimo mese di marzo si rafforza in modo significativo l’offerta ferroviaria tra Campania, Puglia e Molise. WEC, presentate le Ferrari per Le Mans: spettacolo con frecce tricolori e HypercarIn vista dell’imminente avvio del FIA World Endurance Championship 2026, il programma Hypercar di Maranello continua tra eventi istituzionali e non. Argomenti più discussi: Le mongolfiere tornano a San Damiano: a ottobre la terza edizione della Balloon Cup; Presentata a Genova la 6ª Edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour il Giro d’Italia a vela che mette al centro i giovani, il mare e i territori; Internazionali: nuovo record, oltre 40mila biglietti venduti in un giorno; Internazionali, Sinner in campo domani sera contro Ofner.