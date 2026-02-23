Tornano le Frecce Roma-Lecce con fermata anche a Caserta E dal Capoluogo collegamento verso Campobasso

Le Frecce Roma-Lecce riprendono servizio, con una fermata anche a Caserta, per rispondere alla crescente domanda di collegamenti veloci tra le regioni. La ripresa avviene perché le compagnie ferroviarie hanno deciso di investire in nuove tratte e potenziare il servizio. Da marzo, sarà possibile viaggiare più facilmente tra Campania, Puglia e Molise, con un collegamento diretto anche da Roma. La scelta mira a migliorare le opzioni di viaggio tra le aree interessate.

Dal prossimo mese di marzo si rafforza in modo significativo l'offerta ferroviaria tra Campania, Puglia e Molise. Trenitalia ha annunciato il ritorno di due Frecce che collegheranno nuovamente la Puglia con Roma, l'attivazione di una coppia di Intercity tra Bari e Napoli e un nuovo collegamento Regionale tra Caserta e Bojano con prosecuzione su gomma verso Campobasso. Dal 1° marzo riparte la Freccia Roma Termini – Lecce, con fermate intermedie a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi. Dal 2 marzo riprenderà anche la Freccia Lecce – Roma Termini con le medesime fermate, ristabilendo così un collegamento diretto e strategico tra la Capitale e il Salento.