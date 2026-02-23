Tornano le Frecce Roma-Lecce con fermata anche a Caserta E dal Capoluogo collegamento verso Campobasso

Da casertanews.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Frecce Roma-Lecce riprendono servizio, con una fermata anche a Caserta, per rispondere alla crescente domanda di collegamenti veloci tra le regioni. La ripresa avviene perché le compagnie ferroviarie hanno deciso di investire in nuove tratte e potenziare il servizio. Da marzo, sarà possibile viaggiare più facilmente tra Campania, Puglia e Molise, con un collegamento diretto anche da Roma. La scelta mira a migliorare le opzioni di viaggio tra le aree interessate.

Dal prossimo mese di marzo si rafforza in modo significativo l’offerta ferroviaria tra Campania, Puglia e Molise. Trenitalia ha annunciato il ritorno di due Frecce che collegheranno nuovamente la Puglia con Roma, l’attivazione di una coppia di Intercity tra Bari e Napoli e un nuovo collegamento Regionale tra Caserta e Bojano con prosecuzione su gomma verso Campobasso. Dal 1° marzo riparte la Freccia Roma Termini – Lecce, con fermate intermedie a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi. Dal 2 marzo riprenderà anche la Freccia Lecce – Roma Termini con le medesime fermate, ristabilendo così un collegamento diretto e strategico tra la Capitale e il Salento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Juve fermata in casa dal Lecce, ora Atalanta-RomaSegui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sulle partite in corso e classifiche aggiornate.

Le Frecce tricolori tornano a Bari per San Nicola: lo show in programma l'8 maggioLe Frecce Tricolori si preparano a tornare a Bari l'8 maggio per celebrare la festa di San Nicola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tornano i treni da e per Roma, sospiro di sollievo per i passeggeri; Le 10 cose da fare a Roma domenica 15 febbraio 2026 (anche gratis).

tornano le frecce romaTrasporti, da marzo tornano due Frecce Puglia–Roma e l’Intercity Bari–NapoliNovità per i collegamenti ferroviari pugliesi. Dal mese di marzo tornano a circolare due Frecce sulla relazione Puglia–Roma e una ... immediato.net

tornano le frecce romaTrenitalia, Puglia: da marzo tornano una coppia di Frecce Puglia-RomaTRENITALIA, PUGLIA: DA MARZO TORNANO UNA COPPIA DI FRECCE PUGLIA – ROMA E UNA COPPIA DI INTERCITY BARI-NAPOLI Bari, 23 febbraio 2026 –Dal mese di marzo ... ilsipontino.net