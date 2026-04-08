Il 26 febbraio presso la base aerea di Rivolto, in Friuli, si è svolto un incontro tra il team Ferrari e le Frecce Tricolori. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due realtà, che hanno condiviso un momento simbolico per celebrare la collaborazione tra tecnologia e aviazione. L’obiettivo è prepararsi alla stagione 2026 del FIA WEC, una competizione internazionale di endurance automobilistica.

Ferrari e le Frecce Tricolori hanno siglato un incontro simbolico il 26 febbraio presso la base aerea di Rivolto, in Friuli, per celebrare l’eccellenza tecnologica e l’identità nazionale in vista della stagione 2026 del FIA WEC. L’evento si è svolto nel cuore del Secondo Stormo dell’Aeronautica Militare, trasformando l’aeroporto in un palcoscenico dove la precisione del volo ha incontrato la velocità dell’asfalto. L’iniziativa non è stata una classica presentazione commerciale, ma un’esperienza immersiva volta a generare attesa per il debutto della 499P, previsto per il weekend del 19 aprile a Imola. Sinergia tra asfalto e cielo a Rivolto. Il punto focale della giornata è stata la Ferrari 499P, hypercar destinata a competere nel Mondiale Endurance. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari 499P e Frecce Tricolori: l’abbraccio tra velocità e cielo

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