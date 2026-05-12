Ballardini | Un percorso straordinario ma resta l’amaro in bocca

Il tecnico commenta con un misto di soddisfazione e delusione il risultato della squadra, riconoscendo comunque di aver raggiunto un traguardo importante. Dopo un percorso che definisce straordinario, si sofferma anche sull’amarezza per come si è conclusa la stagione. La squadra ha dimostrato carattere e impegno, mentre lui stesso sottolinea la sensazione di aver portato avanti un’impresa sportiva nonostante il risultato finale.

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