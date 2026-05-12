Ballardini | Un percorso straordinario ma resta l’amaro in bocca
Il tecnico commenta con un misto di soddisfazione e delusione il risultato della squadra, riconoscendo comunque di aver raggiunto un traguardo importante. Dopo un percorso che definisce straordinario, si sofferma anche sull’amarezza per come si è conclusa la stagione. La squadra ha dimostrato carattere e impegno, mentre lui stesso sottolinea la sensazione di aver portato avanti un’impresa sportiva nonostante il risultato finale.
Tempo di lettura: 2 minuti C’è il rammarico per il risultato, ma soprattutto la consapevolezza di aver compiuto un’impresa sportiva. Davide Ballardini commenta così l’eliminazione dai playoff della sua squadra, sottolineando come il sentimento prevalente sia un misto di “amaro in bocca” e “tanto orgoglio” per la prestazione offerta contro il Catanzaro e per l’intero percorso stagionale. Secondo l’analisi del tecnico, il primo tempo è stato lo specchio di un’ingiustizia sportiva: “L’Avellino non meritava di andare in svantaggio”. La squadra aveva infatti creato due nitide palle gol prima della rete calabrese, subita in un momento in cui gli avversari non avevano prodotto molto.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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