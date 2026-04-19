Hockey ghiaccio femminile | Italia a casa con l’amaro in bocca Promozione sfiorata ma strada giusta

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile ha partecipato ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, con una prestazione che ha portato a un passo dalla promozione in Top Division. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco e ha combattuto con determinazione, ma alla fine non è riuscita a conquistare il passaporto per la categoria superiore. La competizione si è svolta con entusiasmo e impegno da parte delle atlete italiane.

Non è stata un’Italia di poco conto quella che si è vista ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A. Le prestazioni delle Azzurre hanno infiammato la competizione, con belle sfide, match tiratissimi e la capacità di restare sempre in partita, anche al cospetto di avversarie di prima fascia. L’inizio è stato sicuramente dei più promettenti con vittorie che hanno lasciato credere addirittura in un primo posto che sarebbe stato storico. A Budapest, in Ungheria, le Azzurre hanno dato prova di come il movimento dell’hockey stia crescendo anche in Italia, un risultato che fino a qualche anno fa sembrava utopia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione Hockey ghiaccio femminile, la classifica dell’Italia ai Mondiali: promozione ancora possibile con le azzurreL’Italia ha conosciuto la prima sconfitta ai Mondiali di prima divisione (gruppo A) di hockey ghiaccio femminile: dopo le belle vittorie contro la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione; Mondiali Hockey Ghiaccio Femminile 2026: Italia-Slovacchia, orario e dove vederla in streaming; LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre; Hockey ghiaccio femminile, la classifica dell’Italia ai Mondiali: promozione ancora possibile con le azzurre. Hockey ghiaccio femminile: Italia a casa con l’amaro in bocca. Promozione sfiorata, ma strada giustaL’inizio è stato sicuramente dei più promettenti con vittorie che hanno lasciato credere addirittura in un primo posto che sarebbe stato storico. A Budapest, in Ungheria, le Azzurre hanno dato prova ... sportface.it Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude il Mondiale con amarezza ma tanta consapevolezza dei propri mezziComunque solo applausi per la nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile reduce dai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che sono andati in scena ... oasport.it Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 - x.com https://www.oasport.it/2026/04/hockey-ghiaccio-femminile-litalia-si-arrende-alla-francia-agli-shoot-out-ma-la-promozione-resta-alla-portata/ L'Italia si illude poi cade agli shoot-out contro la Francia. La classifica si fa serrata ma le azzurre sono ancora prime e v - facebook.com facebook