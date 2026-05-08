L’Avellino ha ottenuto la qualificazione ai play-off dopo aver battuto il Modena in una partita intensa. Al termine del match, i giocatori e lo staff hanno festeggiato la conquista in campo. Il tecnico, durante le interviste post-gara, ha sottolineato il contributo di tutta la squadra, definendo il risultato il frutto di un impegno collettivo. La squadra biancoverde si prepara ora alle prossime sfide.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino conquista i play-off al termine di una battaglia intensa contro il Modena e al triplice fischio esplode la soddisfazione in casa biancoverde. A commentare il successo che vale l’accesso alla post season è stato il tecnico Davide Ballardini, che ha voluto mettere immediatamente in risalto il valore umano della sua squadra: “I complimenti vanno prima di tutto agli uomini che compongono la squadra. Grazie al loro spessore umano, al tenerci alla squadra e alle loro qualità si è ottenuto un risultato importante “. Parole che fotografano perfettamente lo spirito con cui l’Avellino ha affrontato la fase decisiva del campionato, costruendo un percorso fatto di sacrificio, compattezza e determinazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini applaude l’Avellino: “Questo traguardo nasce dagli uomini”

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