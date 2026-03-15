Davide Ballardini si è detto soddisfatto della prestazione dell’Avellino, che ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. Il tecnico ha elogiato il primo tempo della squadra, definendolo molto buono, e ha aggiunto che c’è ancora margine di miglioramento. La squadra continua a mostrare segnali positivi nelle ultime partite e si prepara alla prossima sfida.

Tempo di lettura: 2 minuti Seconda vittoria consecutiva e segnali sempre più incoraggianti per l’ Avellino di Davide Ballardini. Dopo il successo contro il Padova, i biancoverdi confermano il buon momento con un’altra prestazione solida, capace di portare tre punti importanti e di rafforzare la fiducia dell’ambiente. Il tecnico biancoverde, al termine della gara, analizza con lucidità la prestazione della squadra, senza rinunciare a una battuta. “Quando sono arrivato l’Avellino era in difficoltà, ma grazie ad alcuni accorgimenti oggi è una squadra diversa: raccoglie punti e soprattutto offre prestazioni importanti”. L’allenatore si sofferma in particolare sul primo tempo, giudicato molto positivo: “Per me è stato molto buono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini applaude l’Avellino: “Primo tempo molto buono, possiamo crescere ancora”

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