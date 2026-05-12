Ballantyne 105 anni da King of Cashmere

Un marchio che ha resistito per oltre un secolo, arrivando a festeggiare i 105 anni, mantenendo la propria identità nel tempo. La sua storia si intreccia con cambiamenti di mercato e sfide che ha affrontato senza perdere la coerenza del proprio stile. La lunga presenza nel settore del cashmere ha testimoniato la capacità di adattarsi alle evoluzioni del settore tessile.

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Ci sono marchi capaci di affrontare epoche diverse, di cadere e di rialzarsi senza perdere mai la propria identità. È il caso di Ballantyne, fondato in Scozia nel 1921, nel secondo dopoguerra la regina Elisabetta gli conferisce il Queens Award per poi entrare nel fondo Charme Investors nel 2004 sotto la guida di Luca Cordero di Montezemolo e Maurizio Canessa. La prematura scomparsa di quest’ultimo segna l’inizio di un periodo di crisi che si protrae fino a quando Fabio Gatto ne raccoglie le redini creative e strategiche. Nel 2015 l’imprenditore e direttore creativo, attraverso la holding di famiglia, perfeziona l’acquisizione del brand ai 300mila euro di fatturato e lo traghetta in una nuova dimensione, coniugando la maestria della tradizione manifatturiera scozzese al gusto italiano.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ballantyne, 105 anni da King of Cashmere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Difese fino alla morte la caserma da una irruzione di squadristi: ricordato 105 anni dopoOggi 7 maggio sono 105 anni dalla morte del maresciallo Faustino Facchetti, Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”, già comandante della... ’Gucci Memoria’ per celebrare i 105 anni della maisonLa maison dell’alta moda presenta ’Gucci Memoria’, una nuova esposizione curata da Demna in occasione del Fuorisalone 2026.