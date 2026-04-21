’Gucci Memoria’ per celebrare i 105 anni della maison

Da quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Fuorisalone 2026, una maison dell’alta moda presenta una nuova esposizione intitolata ‘Gucci Memoria’, curata da Demna. L’evento celebra i 105 anni di attività dell’azienda e si svolge in una location dedicata alla mostra. La collezione include pezzi storici e recenti, con attenzione particolare alle creazioni che hanno segnato la storia del marchio. La mostra è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario degli eventi del Fuorisalone.

La maison dell’alta moda presenta ’Gucci Memoria’, una nuova esposizione curata da Demna in occasione del Fuorisalone 2026. La mostra propone una rilettura simbolica dei 105 anni di storia della maison, restituendone le molteplici sfaccettature, evoluzioni ed espressioni creative. Allestita negli storici Chiostri di San Simpliciano, in Piazza Paolo VI 6, Gucci Memoria invita il pubblico a immergersi in una narrazione coinvolgente che mette in dialogo passato e presente. La mostra sarà aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile, dalle 10 alle 20, previa registrazione su gucci.com .🔗 Leggi su Quotidiano.net

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