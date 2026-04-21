’Gucci Memoria’ per celebrare i 105 anni della maison

Durante il Fuorisalone 2026, una maison dell’alta moda presenta una nuova esposizione intitolata ‘Gucci Memoria’, curata da Demna. L’evento celebra i 105 anni di attività dell’azienda e si svolge in una location dedicata alla mostra. La collezione include pezzi storici e recenti, con attenzione particolare alle creazioni che hanno segnato la storia del marchio. La mostra è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario degli eventi del Fuorisalone.